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"Динамо" разгромом завершило секретный спарринг с дублем "Сьона"

Фото: "Динамо" и "Сьон" перед предыдущем контрольным матчем (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Накануне киевское "Динамо" сыграло контрольный поединок со швейцарским "Сьоном-2", проведение которого ранее не афишировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" на сборах в Швейцарии провели тренировочный матч с резервом "Сьона". Спарринг при игровом преимуществе "динамовцев" завершился разгромной победой киевлян (6:1).

"По согласию сторон, игра "бело-синих" и дублеров "Сьона" была чисто тренировочной, закрытой для СМИ, фото- и видео-съемки. Каждая из команд решала в этом матче свои задачи в рамках подготовки к новому сезону", – говорится в сообщении .


"Сьон-2" – Динамо" – 1:6

Стартовый состав "Динамо": Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Шепелев, Яцык, В. Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга

На замену выходили: Нещерет, Боль, Андриевский, Тымчик, Дубинчак, Антюх.

Голы: Аймон, 38 – Гармаш, 1, 20, Дубинчак, 58, Ванат, 61 (пенальти), Антюх, 80, 82


Ранее после двух недель тренировок с основой "бело-синих" тренерский штаб "Динамо" отправил в Украину защитников Дячука, Малыша и Биловара, а также полузащитников Царенко и Назара Волошина. Четверо из них будут готовиться с командой U-19, а Биловару подыщут аренду.

Напомним, что провели разбор иностранного опыта проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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