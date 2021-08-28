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"Динамо" разбило "Колос", отгрузив сопернику семь сухих голов

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Киев, Суббота 28 августа 2021 21:23
"Динамо" разбило "Колос", отгрузив сопернику семь сухих голов Фото: (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Игорь Литвиненко

"Динамо" разгромило "Колос" в шестом туре украинской Премьер-лиги. Киевляне забили семь сухих голов в ворота клуба из Коваливки.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Киевляне положили начало разгрома уже на 5-й минуте. Де Пена перехватил мяч вблизи штрафной "Колоса" после обрезки от Петрова, подработал и пробил точно в угол ворот Маханькова - 1:0.

Спустя еще три минуты счет уже был 2:0. "Динамо" убежало в быструю контратаку, Цыганков отпасовал в центр штрафной на Шкурина, а тот откинул на Шапаренко, который с ходу пробил в сетку.

Далее киевляне взяли небольшую паузу, но в середине тайма, на 25-й довели счет до разгрома. После подачи с углового Кендзьора опередил голкипера "Колоса" и отправил мяч в ворота соперников - 3:0.

На 34-й минуте Буяльский убежал в контратаку и, обыгравшись по ходу с Цыганковым, парашютом закинул мяч за шиворот Маханькова - 4:0.

Казалось бы, счет и так уже слишком неприличный для первого тайма, но "Колос" до перерыва пропустил еще дважды. Сперва дубль оформил Де Пена - 5:0. А после отметился голом и Цыганков, замкнув прострел от все того же Де Пены - 6:0.

Во второй половине игроки "Динамо" темп сбавили, но все же еще один гол в ворота Маханькова забили. Практически идентичный второй гол забил Цыганков - 7:0. Единственное, ассистировал партнеру в этот раз Миколенко.

Эта победа стала самой крупной в УПЛ за последние 5 лет. С разницей в семь голов или больше побеждали аж в 2016 году, когда "Шахтер" разгромил увядающий "Металлист" 8:1.

&quot;Динамо&quot; разбило &quot;Колос&quot;, отгрузив сопернику семь сухих голов

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Динамо УПЛ Футбол Колос
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