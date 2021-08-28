"Динамо" розбило "Колос", відвантаживши супернику сім сухих голів

"Динамо "розгромило" Колос " у шостому турі української Прем'єр-Ліги. Кияни забили сім сухих голів у ворота клубу з Ковалівки.

Кияни поклали початок розгрому вже на 5-й хвилині. Де Пена перехопив м'яч поблизу штрафного майданчика "Колоса" після обрізки від Петрова, підробив і пробив точно в кут воріт Маханькова - 1:0.

Ще через три хвилини рахунок вже був 2:0. "Динамо" втекло в швидку контратаку, Циганков відпасував у центр штрафного майданчика на Шкуріна, а той відкинув на Шапаренка, який з ходу пробив у сітку.

Далі кияни взяли невелику паузу, але в середині тайму, на 25-й довели рахунок до розгрому. Після подачі з кутового Кендзьора випередив голкіпера "Колоса" і відправив м'яч у ворота суперників - 3:0.

На 34-й хвилині Буяльський втік у контратаку і, обігравшись по ходу з Циганковим, парашутом закинув м'яч за комір Маханькова - 4:0.

Здавалося б, рахунок і так вже занадто непристойний для першого тайму, але "Колос" до перерви пропустив ще двічі. Спершу дубль оформив Де Пена - 5:0. А після відзначився голом і Циганков, замкнувши простріл від все того ж Де Пени - 6:0.

У другій половині гравці "Динамо" темп зменшили, але все ж ще один гол у ворота Маханькова забили. Практично ідентичний другий гол забив Циганков - 7:0. Єдине, асистував партнеру цього разу Миколенко.

Ця перемога стала найбільшою в УПЛ за останні 5 років. З різницею в сім голів або більше перемагали аж в 2016 році, коли" Шахтар "розгромив" Металіст " 8:1.

Після шести турів УПЛ "Динамо" йде на першому місці маючи 16 очок. "Колос" займає 11-е місце з 5 балами. Завтра свій матч проти "Миная" проведе донецький "Шахтар" - початок о 17:00.