"Динамо" разбило "Десну" и вышло на первую строчку УПЛ

"Динамо" с первых минут завладело инициативой и постепенно нагнетало у ворот "Десны". При этом черниговцы имели свои возможности в контратаках. Но к середине первого тайма киевляне таки счет размочили. Причем гол получился на загляденье. Виталий Буяльский на 30-й минуте принял мяч на линии штрафной, в касание развернулся и запустил мяч за спину Игорю Литовке ударом в дальний угол - 1:0.

Уже на следующей минуте черниговцы могли отыграться. Владислав Калитвинцев остро навешал с фланга в штрафную на Егора Картушова, тот пролетел чуть мимо мяча, но круглый от газона летел в створ. Но киевлян от гола спасла реакция Георгия Бущана.

А на под конец тайма "Динамо" удвоило преимущество. Киевляне организовали отличную атаку, в ходе которой Дениса Антюха вывели на убойную позицию в штрафной. Тот переиграть Литовку не смог, но на добивание успел первым Буяльский, которого зацепил Александр Сафронов. Рефери сперва нарушение не заметил, но после просмотра VAR пенальти назначил. "Точку" уверенно реализовал Виктор Цыганков - 2:0.

Во второй половине картина игры не сильно изменилась, и уже на 55-й минуте счет был 3:0. Вторым голом отметился Буяльский. Причем голевую передачу ему отдал головой игрок "Десны" Тарас Завийский.

Завийский и вовсе стал главным антигероем для "Десны", когда за 12 минут до конца основного времени отметился еще и автоголом. После подачи с углового Илья Шкурин пробивал головой, но мяч летел явно мимо, однако попал в плече хавбека "Десны", от которого и влетел в сетку - 4:0.

Больше команды не забивали. Эта победа позволила "Динамо" выйти на первую строчку в УПЛ, потеснив оттуда "Десну", которая была лидером чемпионата после четырех туров. У киевлян 13 очков, у "Шахтера" и "Десны" - по 12.