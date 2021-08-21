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"Шахтер" в большинстве разгромил "Черноморец" и возглавил УПЛ

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Одесса, Суббота 21 августа 2021 22:01
"Шахтер" в большинстве разгромил "Черноморец" и возглавил УПЛ Фото: "Шахтер" обыграл одесский "Черноморец" (shakhtar.com)
Автор: РБК-Украина

Донецкий "Шахтер" в пятом туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ) разгромил одесский "Черноморец" со счетом 3:0. И как минимум до завтра возглавил турнирную таблицу.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Уже на 10-й минуте полузащитник "Черноморца" Богдан Билошевский грубо сыграл против Алана Патрика, и арбитр после VAR удалил его с поля. Несмотря на это, именно одесситы создали первые серьезные моменты для взятия ворот, когда Илья Путря пробил чуть выше ворот, а затем Артур Авагимян попал в штангу.

Однако на 34-й минуте горняки организовали гол. Михаил Мудрик получил мяч на левом фланге и отдал в штрафную на Георгия Судакова, который вторым касанием отправил его в дальний угол.

На 42-й минуте забил защитник "Шахтера" Николай Матвиенко, но гол отменили из-за игры рукой в исполнении Сергея Кривцова.

В добавленное к первому тайму время VAR снова был на стороне дончан, когда Путря убежал от защитников и забил гол, но, как оказалось, был офсайд. В ответной атаке "Шахтер" удвоил счет усилиями Алана Патрика.

Во втором тайме "горняки" провели несколько перспективных контратак, но довели счет до разгромного в добавленное время. Манор Соломон фирменным ударом с линии штрафной отправил мяч в верхний угол ворот.

Напомним, на этой неделе "Шахтер" минимально обыграл "Монако" на выезде в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

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Шахтер Черноморец
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