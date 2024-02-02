"Динамо" програло третій спаринг на зимових зборах

Контрольний матч

"Динамо" – "Левскі" – 0:1

Гол: Галчев, 22

Дебют зустрічі ознаменувався великої кількістю боротьби з невеликою кількістю якісних атак. Спершу територією володів болгарський гранд. Далі "біло-сині" перехопили ініціативу. Перший момент організував "Левскі" – Нещерет парирував удар Кордоби.

А на 22-й хвилині софійці повели в рахунку. Це Галчев наважився на удар із-за меж штрафного майданчика. Низовий постріл "прошив" усю оборону киян і влетів прямісінько в кут воріт "Динамо".

До кінця першої половини підопічні Олександра Шовковського повноцінно від пропущеного м'яча так і не отямилися. Усі дії "біло-синіх" були прогнозовані для опонентів. Пасивна ж гра киян у центрі поля взагалі зрідка дозволяла "Динамо" підійти до володінь Андреєва.

Та й після перерви моменти марнували футболісти "Левскі". Двічі в епіцентрі подій опинився Рікардінью. Спершу бразилець з кількох метрів пробив повз ворота після флангового навісу, а потім пробачив киян, завдавши удару вище воріт після прострілу.

А під завісу зустрічі двічі в гру змушений був вступити Бущан. Голкіпер збірної України спочатку парирував удар Велтона, який вискочив віч-на-віч із воротарем. Згодом Бущан витягнув із кута небезпечний постріл Джемілі з меж штрафного майданчика.

Зрештою, долю поєдинку вирішив один забитий м'яч. "Динамо" програло третій із чотирьох спарингів на турецьких зборах. Наступний суперник – македонська "Шкендія" (9 лютого).

Стартовий склад "Динамо": Нещерет, Гусєв, Попов, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Рамадані, Царенко, Караваєв, Беніто, Ванат