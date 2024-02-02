UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" програло третій спаринг на зимових зборах

Фото: Беніто та інші так і не забили за "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" поступилося "Левскі" з болгарської Софії у контрольному матчі в рамках підготовки до відновлення сезону в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Динамо" – "Левскі" – 0:1

Гол: Галчев, 22

 

Дебют зустрічі ознаменувався великої кількістю боротьби з невеликою кількістю якісних атак. Спершу територією володів болгарський гранд. Далі "біло-сині" перехопили ініціативу. Перший момент організував "Левскі" – Нещерет парирував удар Кордоби.

А на 22-й хвилині софійці повели в рахунку. Це Галчев наважився на удар із-за меж штрафного майданчика. Низовий постріл "прошив" усю оборону киян і влетів прямісінько в кут воріт "Динамо".

До кінця першої половини підопічні Олександра Шовковського повноцінно від пропущеного м'яча так і не отямилися. Усі дії "біло-синіх" були прогнозовані для опонентів. Пасивна ж гра киян у центрі поля взагалі зрідка дозволяла "Динамо" підійти до володінь Андреєва.

Та й після перерви моменти марнували футболісти "Левскі". Двічі в епіцентрі подій опинився Рікардінью. Спершу бразилець з кількох метрів пробив повз ворота після флангового навісу, а потім пробачив киян, завдавши удару вище воріт після прострілу.

А під завісу зустрічі двічі в гру змушений був вступити Бущан. Голкіпер збірної України спочатку парирував удар Велтона, який вискочив віч-на-віч із воротарем. Згодом Бущан витягнув із кута небезпечний постріл Джемілі з меж штрафного майданчика.

Зрештою, долю поєдинку вирішив один забитий м'яч. "Динамо" програло третій із чотирьох спарингів на турецьких зборах. Наступний суперник – македонська "Шкендія" (9 лютого).

 

Стартовий склад "Динамо": Нещерет, Гусєв, Попов, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Рамадані, Царенко, Караваєв, Беніто, Ванат

До слова, раніше "Динамо" в спарингу розтрощило "Пахтакор" на турецькій землі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоУПЛЧемпионат Украины