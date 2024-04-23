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"Динамо" продовжило контракт із лідером команди: який термін угоди

Фото: Владислав Ванат поки залишається в лавах "біло-синіх" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Нападник збірної України Владислав Ванат перепідписав трудовий договір із київським "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Столичний гранд прагне зберегти 22-річного форварда в команді на тривалий час. До структури "біло-синіх" уродженець Кам'янець-Подільського потрапив ще підлітком.

Ванат продовжив контракт до літа 2027 року. Торік українець став основним нападником "Динамо". Натомість нинішній сезон, найімовірніше, стане найрезультативнішим у дорослій кар'єрі Ваната. Він вже оформив 12 м'ячів у чемпіонаті України та матиме 6 матчів для покращення показника.

"Звісно, хочеться, щоб сезон тривав якомога довше, хочеться поїхати на чемпіонат Європи та грати там за національну команду. Докладаю усіх зусиль в іграх за "Динамо", щоб бути в обоймі на Євро у складі збірної", – заявив Ванат.

 

 

"Динамо" на фініші сезону 2023/24

Команда Олександра Шовковського йде на другій сходинці в таблиці Прем'єр-ліги. Кияни набрали 54 очки та на чотири пункти відстають від донецького "Шахтаря".

Обидва гранди зіграють ще по 6 матчів до кінця першості. Зокрема, 11 травня відбудеться Класичне протистояння команд. Окрім того, "біло-сині" зустрінуться з "Дніпром-1", рівненським "Вересом", "Колосом" із Ковалівки, криворізьким "Кривбасом" і "Рухом" зі Львова.

УПЛ – останнє змагання "Динамо" в сезоні. У серпні кияни вилетіли з єврокубків, а у вересні покинули Кубок України.

До слова, раніше "Динамо" впевнено переграло "Полісся" з голом Ваната.

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