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"Динамо" без проблем обыграло "Металлист-1925"

Автор: Игорь Литвиненко

Лидер украинской "Премьер-лиги" киевское "Динамо" без проблем переиграло в рамках седьмого тура харьковский "Металлист-1925". Киевляне на выезде забили два сухих гола в ворота соперников - 0:2.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Со старта поединка игроки "Динамо" начали создавать опасности у ворот Дениса Сидоренко. И ближе к концу первой половины Томаш Кендзьора даже смог забить гол, но его после просмотра VAR отменили судьи.

Но уже на старте второй половины "Динамо" таки счет открыло. Сперва на 47-й минуте Илья Шкурин грудью скинул на Виктора Цыганкова в штрафной, а тот с ходу расстрелял ворота "Металлиста-1925" - 0:1.

А еще через пять минут Денис Гармаш опередил голкипера после подачи с фланга от Карлоса Де Пены и отправил мяч в сетку - 0:2. Правда, сперва гол не засчитали из-за якобы офсайда у игрока "Динамо", но после просмотра VAR решение изменили.

Такой счет сохранился до финального свистка. Таким образом после седьмого тура "Динамо" имеет в активе 19 очков и возглавляют турнирную таблицу.

Сегодня также свой матч сыграет донецкий "Шахтер". "Горнякам" будет противостоять "Днепр-1". Начало матча в 19:30.

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