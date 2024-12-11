"Динамо" приєдналось до "Шахтаря" в плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Юнацька ліга УЄФА, шлях чемпіонів, 3-й раунд, матч-відповідь

"2 Корріку" U-19 – "Динамо" U-19 – 1:4 (перший матч – 0:5)

Голи: Шала, 60 – Пономаренко, 14, 42, Осипенко, 68, Редушко, 80

Результат першої зустрічі зняв усі питання щодо переможця в парі. Але юні динамівці й в грі-відповіді шукали щастя біля воріт суперників.

Гості домінували протягом усього поєдинку і чотири рази змушували голкіпера чемпіона Косова виймати м'яч із сітки. У першому таймі дубль оформив Пономаренко. В першому матчі він відзначився хет-триком, так що загалом провів у ворота "2 Корріку" п'ять голів.

У другому таймі юні гравці трохи розслабилися і, як результат, отримали гол у свої ворота. Проте майже одразу забили третій м'яч, а під завісу – й четвертий.

Таким чином, здобувши перемогу за сумою двох матчів – 9:1, динамівці пробились у загальний плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Там на них вже чекають однолітки з донецького "Шахтаря". "Гірники" вчора хоч і поступились мюнхенській "Баварії", але ще раніше гарантували собі місце в наступному раунді.

Жеребкування плей-офф відбудеться 20 грудня. Матчі 1/16 фіналу запланована на лютий наступного року.