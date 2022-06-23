"Динамо" прибуло до Румунії для продовження підготовки до сезону
Пізно ввечері середи делегація київського "Динамо" прибула до румунської комуни Снагов, де на місцевій олімпійській базі перша команда тренуватиметься кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Закордонний тренувальний збір "Динамо" розпочне з 25-ма гравцями в обоймі. Частина виконавців приєднається до табору "біло-синіх" згодом.
"Підопічні Мірчі Луческу, який разом із командою їхав зі столиці України, провели в дорозі 17 годин. "Динамівці" проїхали практично по всій Румунії з півночі на південь, зупинившись на олімпійській базі у Снагові", – йдеться в повідомленні.
Перелік гравців, яких тренерський штаб узяв на початок збору:
Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет
Захисники: Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Вівчаренко, Дячук, Малиш
Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цітаішвілі, Яцик
Нападники: Бєсєдін, Ванат, Супряга
У Румунії вітчизняний гранд тренуватиметься кілька днів. Звідти "біло-сині" полетять до Швейцарії, де вже запланована низка спарингів. Зокрема, суперниками киян стануть "Івердон" і "Лозанна".
Напередодні "Динамо" обрало домашній стадіон для кваліфікації Ліги чемпіонів. Турецький "Фенербахче" столичний клуб прийме в польській Лодзі 20 липня.
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