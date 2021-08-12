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"Динамо" поможет клубу из Ивано-Франковской области в развитии базы детско-юношеского футбола 

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Киев, Четверг 12 августа 2021 14:06
"Динамо" поможет клубу из Ивано-Франковской области в развитии базы детско-юношеского футбола  Фото: "Динамо" поможет клубу из Ивано-Франковской области в развитии базы детско-юношеского футбола (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Столичный футбольный клуб "Динамо" (Киев) поможет ФК "Угорники" из Ивано-Франковской области в развитии базы детско-юношеского футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Динамо".

Как отмечают в пресс-службе, президент ФК "Угорники" Михаил Дубей пригласил руководство киевского клуба принять участие в реализации проекта "ФК Угорники - путь к мечте", который участвует в конкурсе от Британского Совета и предусматривает модернизацию стадиона с целью создания качественных условий для проведения тренировок и организации матчей среди молодых игроков 16-19 лет.

Руководство "Динамо" выразило готовность финансово помочь клубу из Ивано-Франковской области в реализации этого проекта.

"ФК "Динамо" Киев неуклонно придерживается философии развития детско-юношеского футбола в Украине, помогая улучшать инфраструктуру для занятия футболом детьми и юношами не только в столице, а и во всех уголках нашей страны. Клуб всегда поддерживает инициативу патриотически настроенных людей и организаций, которые стремятся инвестировать в здоровое будущее нашей нации", - отмечают в клубе.

&quot;Динамо&quot; поможет клубу из Ивано-Франковской области в развитии базы детско-юношеского футбола

Напомним, ранее футбольный клуб "Угорники" из одноименного села в Ивано-Франковской области подал заявку на участие в программе Британского совета (British Counsil) "Активные граждане". ФК разработал собственный проект по подготовке стадиона для проведения тренировок и матчей местной молодежи.

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Динамо Ивано-Франковская область
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