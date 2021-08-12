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"Динамо" допоможе клубу з Івано-Франківської області у розвитку бази дитячо-юнацького футболу 

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Києва, Четвер 12 серпня 2021 14:06
"Динамо" допоможе клубу з Івано-Франківської області у розвитку бази дитячо-юнацького футболу  Фото: "Динамо" допоможе клубу з Івано-Франківської області у розвитку бази дитячо-юнацького футболу (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Україна

Столичний футбольний клуб "Динамо" (Київ) допоможе ФК "Угорники" з Івано-Франківської області у розвитку бази дитячо-юнацького футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Динамо".

Як зазначають у прес-службі, президент ФК "Угорники" Михайло Дубей запросив керівництво київського клубу долучитися до реалізації проекту "ФК Угорники - шлях до мрії", який бере участь у конкурсі від Британської Ради та передбачає модернізацію стадіону з метою створення якісних умов для проведення тренувань та організації матчів серед молодих гравців 16-19 років.

Керівництво "Динамо" висловило готовність фінансово допомогти клубу з Івано-Франківщини у реалізації цього проекту.

"ФК "Динамо" Київ неухильно дотримується філософії розвитку дитячо-юнацького футболу в Україні, допомагаючи покращувати інфраструктуру для заняття футболом дітьми та юнаками не тільки у столиці, а і в усіх куточках нашої країни. Клуб завжди підтримує ініціативу патріотично налаштованих людей та організацій, які прагнуть інвестувати у здорове майбутнє нашої нації", - зазначають у клубі.

&quot;Динамо&quot; допоможе клубу з Івано-Франківської області у розвитку бази дитячо-юнацького футболу

Нагадаємо, раніше футбольний клуб "Угорники" з однойменного села в Івано-Франківській області подав заявку на участь в програмі Британської ради (British Counsil) "Активні громадяни". ФК розробив власний проєкт з підготовки стадіону для проведення тренувань та матчів місцевої молоді.

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Динамо Івано-Франківська область
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