"Динамо" показало комплекты формы на сезон с нотками патриотизма и ностальгии: эффектные фото

Домашний, выездной и третий комплекты формы для украинского гранда изготовил New Balance. Американский производитель остается техническим партнером "бело-синих" на протяжении пяти сезонов.

Домашний вариант экипировки выполнен в традиционных бело-голубых красках с диагональной полосой вдоль футболки. Это дань памяти "Динамо" 60-х, которое в подобной форме завоевало первый чемпионский титул. Также на футболке разместили клубный герб, логотип спонсора, флаг Украины и аббревиатуру FCDK с обратной стороны.

Выездная форма получила сине-голубые цвета. При создании этого концепта дизайнеры вдохновлялись уличной культурой и фанатскими граффити в столице Украины. Этот вариант экипировки должен продемонстрировать единство команды, города и болельщиков.

Наконец третий комплект выполнен в национальных цветах. Главной краской формы стала желтая с добавлением синих элементов. Герб клуба, спонсорский логотип, украинское знамя и надпись FCDK оказались на привычных местах.

Старт продаж новой формы "Динамо" запланировало на 16 сентября. Экипировку будут продавать в официальных интернет-магазинах "бело-синих", клубном оффлайн-магазине и в отдельных торговых точках New Balance.

Фото: Форма "Динамо" на сезон 2022/23 (facebook.com/fcdynamoua)