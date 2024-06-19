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"Динамо" показало комплекти форми на новий сезон: яскраві фото духу Києва та патріотизму

Фото: Основна форма "біло-синіх" у сезоні 2024/25 (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" презентували нові варіанти ігрового екіпірування на прийдешній сезон. Вони натхненні культурною спадщиною України, енергетикою столиці та патріотичною символікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

 

Столичний гранд отримав три комплекти форми – домашній, виїзний та альтернативний. Традиційно біло-сині барви американська компанія New Balance використала для основного екіпірування.

"Ця форма поєднує сучасний спортивний одяг з вічними традиціями. Орнаменти, які повторюють елементи вишиванки підкреслюють майстерність та мистецтво, властиві як національній культурі, так і футболу у виконанні динамівських зірок різних поколінь", – ідеться в презентації.

Натомість виїзний комплект виконаний у синьо-жовтих барвах прапора України. Третя форма – смарагдово-зелена з елементами золотого. При її створенні дизайнера надихалися міською атмосферою – київськими пагорбами, куполами храмів і зеленими парками.

Старт продажу нової форми "Динамо" запланувало на 20 червня. Екіпірування продаватимуть в офіційних інтернет-магазинах "біло-синіх", клубній офлайн-крамниці та в окремих торговельних точках New Balance.

 

 

 

Фото: Ігрові форми "Динамо" на сезон 2024/25 (facebook.com/fcdynamoua)

До слова, раніше пригадали топ-5 переїздів у "Динамо" футболістів із Донбасу на фоні трансферу Піхальонка.

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