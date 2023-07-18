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"Динамо" показало комплекти форми на новий сезон: воєнні будні Києва увійшли до промо

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Київ, Вівторок 18 липня 2023 10:29
"Динамо" показало комплекти форми на новий сезон: воєнні будні Києва увійшли до промо Фото: "Динамо" матиме нову форму в сезоні 2023/24 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Столичне "Динамо" презентувало три варіанти екіпірування на сезон 2023/24. Вітчизняний гранд змагатиметься на внутрішній арені та в Лізі конференцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

Київська команда отримала домашню, виїзну та альтернативну форми на прийдешній футбольний рік. Перші два варіанти виконані в традиційних барвах – білій та синій.

Основний комплект від New Balance буде білим. Окремі елементи на футболці матимуть синій колір – логотип, назва титульного спонсора, смуги на рукаві та комірці. Натомість у другій формі синя футболка з "павутинним" візерунком матиме білий комірець.

У записі презентаційного відео нових варіантів екіпірування взяли участь оборонець Денис Попов і хавбек Микола Шапаренко. Уболівальники ж "Динамо" показані в буденних справах, які перервала чергова повітряна тривога. Однак, навіть в укриттях із домашніми улюбленцями фанати дивляться матчі "біло-синіх".

"Динамо" розпочне новий сезон 30 липня. У стартовому турі Прем'єр-ліги кияни на домашній арені приймуть закарпатський "Минай". Натомість 10 серпня столичний гранд стартуватиме в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.

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