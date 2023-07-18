ua ru
Вт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Динамо" показало комплекты формы на новый сезон: военные будни Киева вошли в промо

Новина українською →
Киев, Вторник 18 июля 2023 10:29
"Динамо" показало комплекты формы на новый сезон: военные будни Киева вошли в промо Фото: "Динамо" будет иметь новую форму в сезоне 2023/24 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Столичное "Динамо" представило три варианта экипировки на сезон 2023/24. Отечественный гранд будет соревноваться на внутренней арене и Лиге конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

Киевская команда получила домашнюю, выездную и альтернативную формы на предстоящий футбольный год. Первые два варианта выполнены в традиционных цветах – белом и синем.

Основной комплект от New Balance будет белым. Отдельные элементы на футболке получат синий цвет – логотип, название титульного спонсора, полосы на рукаве и воротничке. Во второй же форме синяя футболка с "паутинным" узором будет иметь белый воротничок.

В записи презентационного видео новых вариантов экипировки приняли участие защитник Денис Попов и хавбек Николай Шапаренко. Болельщики же "Динамо" показаны в обыденных делах, которые прервала очередная воздушная тревога. Однако даже в укрытиях с домашними любимцами фанаты смотрят матчи "бело-синих".

"Динамо" начнет новый сезон 30 июля. В стартовом туре Премьер-лиги киевляне на домашней арене примут закарпатский "Минай". 10 августа столичный гранд будет стартовать в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Сбито 6 ракет и десятки дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки
Сбито 6 ракет и десятки дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию