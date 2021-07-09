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"Динамо" подписало экс-полузащитника "Колоса" Антюха

Автор: Роман Тверденко

"Динамо" подписало контракт с 23-летним полузащитником Денисом Антюхом. В предыдущие полтора года он был игроком "Колоса".

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Соглашение с левым вингером рассчитано на четыре сезона. Футболист достался киевлянам бесплатно, поскольку из "Колоса" он ушел по истечению срока контракта.

Конкурировать за место в составе Денису предстоит с Беньямином Вербичем и Жерсоном Родригешом. Возможно и с Карлосом Де Пеной, но будущее уругвайца в "Динамо" под вопросом.

В прошлом сезоне Антюх сыграл 27 матчей за "Колос", забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Известно, что сегодня "Динамо" также должно объявить об аренде нападающего Ильи Шкурина из московского ЦСКА. Он должен стать временной заменой форварду Артему Беседину, который выбыл на полгода из-за травмы колена, полученной в игре против Швеции на Евро-2020.

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Динамо