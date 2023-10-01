"Динамо" перестріляло "Олександрію" у гольовому фестивалі Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Динамо" – "Олександрія" – 4:2

Голи: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльський, 90+3 – Джевані, 43, Скорко, 47

Зі стартом зустрічі столичний гранд узяв м'яч під контроль. Не забарилися і моменти – Дубінчак після відскоку пробив поруч зі стійкою, а Андрієвський трохи не докрутив у дальній кут після пасу Буяльського. Та все ж "Динамо" зуміло забити швидкий м'яч.

На 15-й хвилині допоміг стандарт. Той же Андрієвський з лівого флангу виконав штрафний на ближню стійку, звідки Караваєв продовжив на дальню. Туди ввірвався Бражко та з льоту відправив м'яч у сітку воріт "Олександрії".

А під кінець тайму команди розпочали голепад. На 43-й хвилині гості відігралися після кутового, коли Джевані вчасно зреагував на рикошет від Сироти та замкнув дальню стійку. У відповідь "Динамо" за хвилину знову вийшло вперед – Ванат із меж штрафного розстріляв ворота після передачі Ярмоленка.

Та на старті другої половини "Олександрія" вдруге відігралася. На підбиранні після подачі Калітвінцева перед штрафним майданчиком киян опинився Скорко. Хавбек класним ударом у кут повернув олександрійців у гру – 2:2!

Далі нагоди вирвати перемогу мали обидві команди. Ось Бущан упіймав м'яч після пострілу Шулянського. Згодом Волошин лише трохи не встиг на простріл Бражка. А потім Ванат головою пробив вище воріт.

Та на 83-й хвилині шальки терезів таки схилилися в бік "Динамо". І знову підопічним Мірчі Луческу допоміг стандарт. Буяльський подав кутовий з правого флангу, Ванат у штрафному продовжив далі, а самотній Бражко холоднокровно переправив м'яч із кількох метрів на дальньому куті воротарського – 3:2.

Добили ж господарі "Олександрію" у доданий арбітром час. Гол організував Кабаєв, який прорвався лівим флангом і від лінії поля прострілив назад. М'яч пішов на Буяльського, який і встановив остаточний результат протистояння.