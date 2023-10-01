"Динамо" перестреляло "Александрию" в голевом фестивале Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Динамо" – "Александрия" – 4:2

Голы: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльский, 90+3 – Джевани, 43, Скорко, 47

Со стартом встречи столичный гранд взял мяч под контроль. Не заставили себя ждать и моменты – Дубинчак после отскока пробил рядом со штангой, а Андриевский чуть не докрутил в дальний угол после паса Буяльского. И все же "Динамо" сумело забить быстрый мяч.

На 15-й минуте помог стандарт. Тот же Андриевский с левого фланга исполнил штрафной на ближнюю штангу, откуда Караваев продлил на дальнюю. Туда ворвался Бражко и с лета отправил мяч в сетку ворот "Александрии".

А под занавес тайма команды начали голепад. На 43-й минуте гости отыгрались после углового, когда Джевани вовремя среагировал на рикошет от Сироты и замкнул дальнюю штангу. В ответ "Динамо" через минуту снова вышло вперед – Ванат из пределов штрафной расстрелял ворота после передачи Ярмоленко.

Но на старте второй половины "Александрия" во второй раз отыгралась. На подборе после подачи Калитвинцева перед штрафной площадкой киевлян оказался Скорко. Хавбек классным ударом в угол вернул александрийцев в игру – 2:2!

Дальше возможности вырвать победу имели обе команды. Вот Бущан поймал мяч после выстрела Шулянского. Впоследствии Волошин лишь чуть-чуть не успел на прострел Бражка. А потом Ванат головой пробил выше ворот.

Но на 83-й минуте чаши весов склонились в сторону "Динамо". И снова подопечным Мирчи Луческу помог стандарт. Буяльский подал угловой с правого фланга, Ванат в штрафной продлил дальше, а одинокий Бражко хладнокровно переправил мяч с нескольких метров на дальнем углу вратарского – 3:2.

Добили же хозяева "Александрию" в добавленное арбитром время. Гол организовал Кабаев, прорвавшийся левым флангом и от лицевой линии простреливший назад. Мяч пошел на Буяльского, установившего окончательный результат противостояния.