"Динамо" перемогою над "Ворсклою" закрило тур УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Динамо" – "Ворскла" – 2:0

Голи: Н. Волошин, 5, Беніто, 83

Підопічні Мірчі Луческу жваво розпочали матч. Уже на перших хвилинах Волошин перевірив пильність воротаря низовим ударом метрів із 20-ти. А потім Караваєв із меж штрафного майданчика пробив поруч зі стійкою.

На 5-й хвилині "Динамо" повело в рахунку. Киянам вдалася гольова атака через центральну зону. Це Ванат пасом п'ятою вивів Волошина віч-на-віч із кіпером, а вінгер холоднокровно відправив м'яч у сітку з входу до карної зони.

"Біло-сині" продовжили контролювати ситуацію і після забитого м'яча. Ось Ісенко з-під поперечини витягнув небезпечний постріл Дубінчака. Далі Ванат завдав неточного удару з району 11-метрової позначки. А гол нападника після пасу Біловара скасували після втручання VAR.

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Киянин Ярмоленко не зміг реалізувати вихід віч-на-віч із Ісенком. У відповідь полтавець Кане закрутив у дальній з кута штрафного, але за "Динамо" зіграла стійка.

У середині тайму "Ворскла" спробувала скористатися стандартом. Із перспективної позиції взявся бити Корнієнко, але його потужним удар влучив в оборонця. Натомість Кабаєв на вході в штрафний обіграв оборонця і пробив у стійку.

Та другий гол "Динамо" таки встигло оформити. На 83-й хвилині вистрілив джокер Луческу. Беніто замінив Ваната та за якихось шість хвилин опинився в обіймах партнерів – вискочив на побачення з кіпером і переграв Ісенка в ближньому бою – 2:0 у підсумку.