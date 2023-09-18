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"Динамо" перемогою над "Ворсклою" закрило тур УПЛ

Київ, Понеділок 18 вересня 2023 18:53
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"Динамо" перемогою над "Ворсклою" закрило тур УПЛ Фото: "Біло-сині" впоралися з командою Віктора Скрипника (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" в 7-му турі української Прем'єр-ліги здолало "Ворсклу" з Полтави на домашній арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Динамо" – "Ворскла" – 2:0

Голи: Н. Волошин, 5, Беніто, 83

Підопічні Мірчі Луческу жваво розпочали матч. Уже на перших хвилинах Волошин перевірив пильність воротаря низовим ударом метрів із 20-ти. А потім Караваєв із меж штрафного майданчика пробив поруч зі стійкою.

На 5-й хвилині "Динамо" повело в рахунку. Киянам вдалася гольова атака через центральну зону. Це Ванат пасом п'ятою вивів Волошина віч-на-віч із кіпером, а вінгер холоднокровно відправив м'яч у сітку з входу до карної зони.

"Біло-сині" продовжили контролювати ситуацію і після забитого м'яча. Ось Ісенко з-під поперечини витягнув небезпечний постріл Дубінчака. Далі Ванат завдав неточного удару з району 11-метрової позначки. А гол нападника після пасу Біловара скасували після втручання VAR.

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Киянин Ярмоленко не зміг реалізувати вихід віч-на-віч із Ісенком. У відповідь полтавець Кане закрутив у дальній з кута штрафного, але за "Динамо" зіграла стійка.

У середині тайму "Ворскла" спробувала скористатися стандартом. Із перспективної позиції взявся бити Корнієнко, але його потужним удар влучив в оборонця. Натомість Кабаєв на вході в штрафний обіграв оборонця і пробив у стійку.

Та другий гол "Динамо" таки встигло оформити. На 83-й хвилині вистрілив джокер Луческу. Беніто замінив Ваната та за якихось шість хвилин опинився в обіймах партнерів – вискочив на побачення з кіпером і переграв Ісенка в ближньому бою – 2:0 у підсумку.

До слова, раніше пригадали головні подвиги Максимова-футболіста на фоні призначення в "Дніпро-1".

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