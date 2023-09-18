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"Динамо" победой над "Ворсклой" закрыло тур УПЛ

Киев, Понедельник 18 сентября 2023 18:53
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"Динамо" победой над "Ворсклой" закрыло тур УПЛ Фото: "Бело-синие" справились с командой Виктора Скрипника (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" в 7-м туре украинской Премьер-лиги одолело "Ворсклу" из Полтавы на домашней арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Динамо" – "Ворскла" – 2:0

Голы: Н. Волошин, 5, Бенито, 83

Подопечные Мирчи Луческу живо начали матч. Уже на первых минутах Волошин проверил бдительность вратаря низовым ударом метров с 20-ти. А затем Караваев из пределов штрафной пробил рядом со штангой.

На 5-й минуте "Динамо" повело в счете. Киевлянам удалась голевая атака из-за центральной зоны. Это Ванат пасом пяткой вывел Волошина один на один с кипером, а вингер хладнокровно отправил мяч в сетку со входа в штрафную.

"Бело-синие" продолжили контролировать ситуацию и после забитого мяча. Вот Исенко из-под перекладины вытащил опасный выстрел Дубинчака. Далее Ванат нанес неточный удар с района 11-метровой отметки. А гол нападающего после паса Биловара отменили после вмешательства VAR.

На старте второй половины команды обменялись моментами. Киевлянин Ярмоленко не смог реализовать выход один на один с Исенко. В ответ полтавец Кане закрутил в дальний с угла штрафной, но за "Динамо" сыграла штанга.

В середине тайма "Ворскла" попыталась воспользоваться стандартом. С перспективной позиции взялся бить Корниенко, но его мощный удар попал в защитника. В свою очередь Кабаев на входе в штрафную обыграл защитника и пробил в штангу.

Но второй гол "Динамо" все-таки успело оформить. На 83-й минуте выстрелил джокер Луческу. Бенито заменил Ваната и шесть минут спустя оказался в объятиях партнеров – выскочил на свидание с кипером и переиграл Исенко в ближнем бою – 2:0 в итоге.

К слову, ранее вспомнили главные подвиги Максимова-футболиста на фоне назначения в "Днепр-1".

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