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"Динамо" переграло "Рейнджерс" і пробилось у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: Тарас Михавко та вся оборона киян зіграли надійно (skysports.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" здолало шотландський "Рейнджерс" у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

"Рейнджерс" – "Динамо" – 0:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Піхальонок, 82, Волошин, 84

Вилучення: Жефте, 51 (Р, друга жовта картка)

 

У стартові хвилини жодна з команд не ризикувала. Прогнозовано м'яч у дебюті зустрічі тримався в середині поля. Та поступово ініціативою заволоділи господарі та навіть створили кілька моментів.

На екваторі тайму активність "Джерс" призвела до низки нагод забити. Двічі на ударній позиції опинився Жефте – спершу на дальній стійці головою не поцілив у рамку, а потім відправив м'яч над воротами після відскоку. Натомість Дессерс пробив у руки Бущану.

Трохи легше "Динамо" пощастило задихати на старті другої половини. Це Жефте в простій ситуації нарвався на другий "гірчичник" і залишив шотландський гранд у меншості. На радощах кияни змарнували два моменти: Караваєв відправив м'яч повз стійку, а Буяльський влучив у захисника.

Утім, "Рейнджерс" швидко призвичаївся до нових умов. Зокрема, удар Черни заблокували, а Їлмаз своїм пострілом розім'яв Бущана. Згодом настав час бути героєм для Попова, який впродовж однієї атаки двічі прийняв на себе удари суперників.

А потім настав зірковий час "Динамо", яке впродовж трьох хвилин оформило два голи. Спершу Піхальонок майстерно поклав у нижній кут метрів із 20-ти після передачі Караваєва. А ледь не в наступній атаці Волошин обстукався з Шапаренком і з меж штрафного пробив Батленда – 0:2!

Фінальні хвилини підопічні Олександра Шовковського провели холоднокровно. Кияни довели матч до логічної перемоги та вийшли в плей-офф кваліфікації головного єврокубка. Там суперником "Динамо" буде австрійський "Зальцбург". Перший матч відбудеться 20 або 21 серпня.

До слова, раніше "Динамо" в гостях здолало "Верес" із голами Шапаренка та Буяльського.

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