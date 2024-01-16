"Динамо" передало прикордонникам партію реабілітаційного обладнання
Фото: "Динамо" передало прикордонникам партію реабілітаційного обладнання (fcdynamo.com)
ФК "Динамо" передало другу партію сучасних медичних ліжок-роботів для госпіталю Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.
Як зазначають в прес-службі, у дорозі вже перебувають ще понад 100 механізованих ліжок та іншого реабілітаційного обладнанням, що скоро вирушить у прифронтові госпіталі.
Нагадаємо, у листопаді фури з реабілітаційним та медичним обладнанням були відправлені військовослужбовцям. У грудні медичні ліжка передали для Державної прикордонної служби України.
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