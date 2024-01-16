"Динамо" передало прикордонникам партію реабілітаційного обладнання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.

Як зазначають в прес-службі, у дорозі вже перебувають ще понад 100 механізованих ліжок та іншого реабілітаційного обладнанням, що скоро вирушить у прифронтові госпіталі.

Нагадаємо, у листопаді фури з реабілітаційним та медичним обладнанням були відправлені військовослужбовцям. У грудні медичні ліжка передали для Державної прикордонної служби України.