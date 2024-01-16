"Динамо" передало пограничникам партию реабилитационного оборудования
Фото: "Динамо" передало пограничникам партию реабилитационного оборудования (fcdynamo.com)
ФК "Динамо" передало вторую партию современных медицинских коек-роботов для госпиталя Государственной пограничной службы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.
Как отмечают в пресс-службе, в пути уже находятся еще более 100 механизированных кроватей и другого реабилитационного оборудования, которое скоро отправится в прифронтовые госпитали.
Напомним, в ноябре фуры с реабилитационным и медицинским оборудованием были отправлены военнослужащим. В декабре медицинские койки передали для Государственной пограничной службы Украины.
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