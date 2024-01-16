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"Динамо" передало пограничникам партию реабилитационного оборудования

Вторник 16 января 2024 15:02
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"Динамо" передало пограничникам партию реабилитационного оборудования Фото: "Динамо" передало пограничникам партию реабилитационного оборудования (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

ФК "Динамо" передало вторую партию современных медицинских коек-роботов для госпиталя Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

Как отмечают в пресс-службе, в пути уже находятся еще более 100 механизированных кроватей и другого реабилитационного оборудования, которое скоро отправится в прифронтовые госпитали.

Напомним, в ноябре фуры с реабилитационным и медицинским оборудованием были отправлены военнослужащим. В декабре медицинские койки передали для Государственной пограничной службы Украины.

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Динамо пограничная служба
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