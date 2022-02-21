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"Динамо" передало помощь раненым бойцам ВСУ в военном госпитале

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 19:23
"Динамо" передало помощь раненым бойцам ВСУ в военном госпитале Фото: "Динамо" передало помощь раненым бойцам ВСУ в военном госпитале (fcdynamo.com)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 19 февраля, Киевский военный госпиталь посетили представители фан-клуба "Динамо" (Киев) вместе с известным игроком 60-70-х годов, главой общественной организации "Ветераны ФК "Динамо" (Киев)" Владимиром Мунтяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

По инициативе президента клуба Игоря Суркиса представители "Динамо" передали раненым военным самые необходимые вещи - повседневную одежду, обувь, продукты питания и, конечно же, клубную атрибутику "бело-синих".

"Мы увидели публикацию волонтера Натальи Юсуповой о том, что в Киевский военный госпиталь доставили тяжело раненых военных, пострадавших при массированных обстрелах на Донбассе в начале прошлой недели, - рассказал президент фан-клуба "Динамо" Сергей Михайленко. - Руководство "Динамо" дало указание оперативно организовать помощь нашим ребятам - и мы собрали все вещи первой необходимости, о которых просили волонтеры".

В пресс-службе футбольного клуба напомнили, что 26 февраля "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского проведет первый официальный матч после зимнего перерыва с "Ингульцом" в рамках 19-го тура УПЛ. Начало матча - 14.00.

Как сообщалось ранее, представители "Динамо" посетили Киевский военный госпиталь и в канун Дня защитников и защитниц Украины.

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