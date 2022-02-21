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"Динамо" передало допомогу пораненим бійцям ЗСУ у військовому шпиталі

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 19:23
"Динамо" передало допомогу пораненим бійцям ЗСУ у військовому шпиталі Фото: "Динамо" передало допомогу пораненим бійцям ЗСУ у військовому шпиталі (fcdynamo.com)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 19 лютого, Київський військовий госпіталь відвідали представники фан-клубу "Динамо" (Київ) разом із відомим гравцем 60-70-х років, головою громадської організації "Ветерани ФК "Динамо" (Київ)" Володимиром Мунтяном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу клубу.

З ініціативи президента клубу Ігоря Суркіса представники "Динамо" передали пораненим військовим найнеобхідніші речі - повсякденний одяг, взуття, продукти харчування і, звичайно ж, клубну атрибутику "біло-синіх".

"Ми побачили публікацію волонтера Наталії Юсупової про те, що в Київський військовий госпіталь доставили тяжко поранених військових, які постраждали при масованих обстрілах на Донбасі на початку минулого тижня, - розповів президент фан-клубу "Динамо" Сергій Михайленко. - Керівництво "Динамо" дало вказівку оперативно організувати допомогу нашим хлопцям - і ми зібрали всі речі першої необхідності, про які просили волонтери".

У прес-службі футбольного клубу нагадали, що 26 лютого "Динамо" на стадіоні імені Валерія Лобановського проведе перший офіційний матч після зимової перерви з "Інгульцем" у рамках 19-го туру УПЛ. Початок матчу - 14.00.

Як повідомлялось раніше, представники "Динамо" відвідали Київський військовий госпіталь і напередодні Дня захисників і захисниць України.

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