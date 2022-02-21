"Динамо" передало допомогу пораненим бійцям ЗСУ у військовому шпиталі

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу клубу.

З ініціативи президента клубу Ігоря Суркіса представники "Динамо" передали пораненим військовим найнеобхідніші речі - повсякденний одяг, взуття, продукти харчування і, звичайно ж, клубну атрибутику "біло-синіх".

"Ми побачили публікацію волонтера Наталії Юсупової про те, що в Київський військовий госпіталь доставили тяжко поранених військових, які постраждали при масованих обстрілах на Донбасі на початку минулого тижня, - розповів президент фан-клубу "Динамо" Сергій Михайленко. - Керівництво "Динамо" дало вказівку оперативно організувати допомогу нашим хлопцям - і ми зібрали всі речі першої необхідності, про які просили волонтери".

У прес-службі футбольного клубу нагадали, що 26 лютого "Динамо" на стадіоні імені Валерія Лобановського проведе перший офіційний матч після зимової перерви з "Інгульцем" у рамках 19-го туру УПЛ. Початок матчу - 14.00.