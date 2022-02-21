"Динамо" передало допомогу пораненим бійцям ЗСУ у військовому шпиталі
У суботу, 19 лютого, Київський військовий госпіталь відвідали представники фан-клубу "Динамо" (Київ) разом із відомим гравцем 60-70-х років, головою громадської організації "Ветерани ФК "Динамо" (Київ)" Володимиром Мунтяном.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу клубу.
З ініціативи президента клубу Ігоря Суркіса представники "Динамо" передали пораненим військовим найнеобхідніші речі - повсякденний одяг, взуття, продукти харчування і, звичайно ж, клубну атрибутику "біло-синіх".
"Ми побачили публікацію волонтера Наталії Юсупової про те, що в Київський військовий госпіталь доставили тяжко поранених військових, які постраждали при масованих обстрілах на Донбасі на початку минулого тижня, - розповів президент фан-клубу "Динамо" Сергій Михайленко. - Керівництво "Динамо" дало вказівку оперативно організувати допомогу нашим хлопцям - і ми зібрали всі речі першої необхідності, про які просили волонтери".
У прес-службі футбольного клубу нагадали, що 26 лютого "Динамо" на стадіоні імені Валерія Лобановського проведе перший офіційний матч після зимової перерви з "Інгульцем" у рамках 19-го туру УПЛ. Початок матчу - 14.00.
Як повідомлялось раніше, представники "Динамо" відвідали Київський військовий госпіталь і напередодні Дня захисників і захисниць України.