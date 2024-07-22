"Динамо" – "Партизан": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч "Динамо" – "Партизан" відбудеться 23 липня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

Австрійська контора Bwin визначила український гранд безумовним фаворитом поєдинку. На перемогу "Динамо" можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,63. Тим часом кеф на потенційний успіх белградців склав аж 5,25 пунктів. Навіть нічия вірогідніша з балом 3,90.

Смілива ставка на перемогу підопічних Олександра Шовковського за підсумками обох таймів запропонована з коефіцієнтом 4,20. Тим часом ідея закластися на впевнену звитягу "Динамо" з рахунком 2:0 збільшить виграш у 7,75 разів.

Схожі цифри підготували й українці з Favbet. Кеф на перемогу "біло-синіх" майже ідентичний – 1,66. Натомість на перемогу "Партизана" можна поставити з коефіцієнтом 5,70. Нічия теж вірогідніша з балом 4,00.

Персональні фанати Андрія Ярмоленка можуть поставити на мінімум дубль свого улюбленця з перспективним коефіцієнтом 11,00. Імовірність же автогола в поєдинку оцінили на кеф 15,00.