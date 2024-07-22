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"Динамо" – "Партизан": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Люблин, Понедельник 22 июля 2024 17:54
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"Динамо" – "Партизан": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов Фото: "Бело-синие" начинают еврокубковый путь (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" встретится с белградским "Партизаном" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Партизан" состоится 23 июля в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

Австрийская контора Bwin определила украинский гранд безусловным фаворитом поединка. На победу Динамо можно поставить со скромным коэффициентом 1,63. Тем временем кэф на потенциальный успех белградцев составил 5,25 пункта. Даже ничья более вероятна с баллом 3,90.

Смелая ставка на победу подопечных Александра Шовковского по итогам обоих таймов предложена с коэффициентом 4,20. Тем временем идея заложиться на уверенную победу "Динамо" со счетом 2:0 увеличит выигрыш в 7,75 раза.

Похожие цифры подготовили и украинцы из Favbet. Кэф на победу "бело-синих" почти идентичен – 1,66. На победу "Партизана" можно поставить с коэффициентом 5,70. Ничья тоже вероятнее с баллом 4,00.

Персональные фанаты Андрея Ярмоленко могут поставить на минимум дубль своего любимца с перспективным коэффициентом 11,00. Вероятность же автогола в поединке оценили на кэф 15,00.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Партизана" перед противостоянием.

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