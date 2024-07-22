"Динамо" – "Партизан". Експрес-презентація першого суперника в Лізі чемпіонів

Візитка

Рік заснування: 1945

Рейтинг УЄФА: 75-те місце

Титули: 11-разовий чемпіон Югославії, 8-разовий чемпіон Сербії та Чорногорії, 8-разовий чемпіон Сербії, 6-разовий володар Кубка СФРЮ, 3-разовий володар Кубка Сербії та Чорногорії, 7-разовий володар Кубка Сербії

Найвище досягнення у єврокубках: фіналіст Кубка чемпіонів 1965/66

Прізвиська: "чорно-білі", "могильники"

Домашній стадіон: "Партизан" (вміщує 29 775 глядачів)

Головний тренер: Алєксандар Станоєвіч

Капітан: Свєтозар Марковіч

За часів соціалістичної Югославії "Партизан" був одним із китів тамтешнього футболу. Белградці не тільки залишилися в історії другою за кількістю трофеїв командою після запеклих сусідів зі "Црвени Звезди", а й делегували чимало виконавців до збірної. Югослави з представниками "чорно-білих" у складі дійшли до фіналу ЧС-1962 і двічі зупинилися за крок від трофеїв на чемпіонатах Європи (1960, 1968).

Утім, ще в ту епоху "Партизан" запам'ятався спалахами. Перші титули команда здобула наприкінці 40-х, наступні – в першій половині 60-х, потім – наприкінці 70-х, а на десерт – у середині 80-х. Тенденція збереглася і в часи "малої Югославії", і в самостійному чемпіонаті Сербії. Хоча в 2008-2017 рр. "могильники" завоювали 8 титулів за 10 сезонів. Утім, із тих пір чемпіоном ставала лише "Звезда".

На європейській арені "Партизан" зірок із неба не хапав. Щоправда, сезон 1965/66 справді вийшов видатним для белградців. На шляху до фіналу Кубка чемпіонів "чорно-білі" вибили цілу низку іменитих клубів ("Нант", "Вердер", "Спарта", "Манчестер Юнайтед"), але здолати справжніх королів турніру з мадридського "Реала" з Мігелем Муньйосом на чолі не змогли (1:2). Натомість в наш час "Партизан" лише двічі виходив у групу Ліги чемпіонів, де двічі фінішував останнім.

Історія протистоянь з "Динамо"

"Динамо" – "Партизан" – 3:0 (Кубок чемпіонів 1976/77)

"Партизан" – "Динамо" – 0:2 (Кубок чемпіонів 1976/77)

"Партизан" – "Динамо" – 2:3 (Ліга Європи 2017/18)

"Динамо" – "Партизан" – 4:1 (Ліга Європи 2017/18)

Уперше турнірні шляхи команд перетнулися в першому раунді Кубка європейських чемпіонів 1976/77. Перший матч відбувся в Києві, де команда Валерія Лобановського під завісу поєдинку оформила розгром. Забитими м'ячами в складі киян відзначилися Онищенко, Трошкін і Блохін. На Балканах "динамівці" відзначилися двічі – в дебюті зустрічі та в середині другої половини. Голи оформили Мунтян і Слободян.

Наступна зустріч команд відбулася на груповому етапі Ліги Європи 2017/18. У Белграді "Динамо" після першого тайму "горіло" 0:2 після м'ячів Ожеговіча і Тавамби. Але після перерви "біло-сині" влаштували камбек із дублем Мораєса та голом Буяльського. У столиці ж України київський гранд узагалі розійшовся та влаштував белградцям розгром (4:1) із хет-триком Мораєса та голом Морозюка. М'яч престижу за "Партизан" забив Євтовіч.

Команда

Цього літа "могильники" на трансферному ринку поводилися скромно. На новачків белградці витратили всього 2 млн євро з хвостиком. Найдорожчим підписанням "Партизана" став центрбек Муякіч із турецького "Анкарагюджю" (895 тисяч), а найекзотичнішим – опорник Арріага з МЛС (500 тисяч). Ще трьох новачків відшукали в чемпіонаті Сербії. За вінгера Ібрагіма, флангових оборонців Лазаревіча та Джурджевіча разом віддали ще 630 тисяч у євровалюті. Двох виконавців "чорно-білі" орендували – лівого оборонця Юревіча та малозабивного форварда Йовановіча.

Головною кадровою втратою "Партизана" став Баждар. За 20-річним нападником з чеком на 1,5 млн євро прийшла іспанська "Сарагоса". Решта футболістів покинула Белград безкоштовно, але впливових на полі фігур серед них обмаль. Зокрема, п'ятеро досі не працевлаштувалися в інших клубах. Можна згадати орендованого в донецького "Шахтаря" хавбека Кастільйо. Він провів на Балканах рік, але тепер "гірники" за 4 млн продали еквадорця в чемпіонат Данії.

Гарна новина для вболівальників "могильників" – збереження Салданьї. Бразилець став найкращим бомбардиром команди в попередньому сезоні (18 м'ячів). Навесні нападника сватали на Альбіон ("Селтік", "Евертон"), а також до Португалії ("Спортінг"). Утім, вихованець "Байї" залишився в Белграді та вже приніс "Партизану" перемогу в стартовому турі чемпіонату проти "Напредака" (1:0). Салданья виходить на вістрі атаки сербського гранда та здатен добряче пошарпати нерви обороні "Динамо".

Тренер

У міжсезоння керівництво "Партизана" вирішило змінити головного тренера. Минулий змагальний рік на чолі "могильників" розпочав колишній хавбек "Шахтаря" Ігор Дуляй, а от завершував екс-зірка команди Альберт Надь. Замінив його чудово знайомий місцевим фанатам Алєксандар Станоєвіч, який втретє очолив сербський гранд.

Найтепліші спогади про роботу тренера передусім пов'язані з першою появою на лаві белградців. Він очолив "Партизан" навесні 2010-го та привів сербський гранд до двох чемпіонських титулів, а також здобув Кубок Сербії 2010/11. З таким солідним багажем Станоєвіч на цілих 7 років поїхав у заможніші чемпіонати (Китай, Ізраїль, Греція, Саудівська Аравія), але нових вершин там не підкорив і восени 2020-го вдруге з'явився на чолі "чорно-білих". Утім, цього разу він лише двічі фінішував позаду одвічних ворогів із "Црвени Звезди".

Третя поява Станоєвіча на чолі "Партизана" наразі видається намаганням повторити успіх першого роману тренера з командою. Однак, посереднє трансферне вікно наразі не додає оптимізму фанам. Найкращою ілюстрацією до кадрової якості гранда став той факт, що на Євро-2024 в складі збірної Сербії не було жодного представника "могильників".

Станоєвіч належить до прихильників формації 4-2-3-1. Насичена середня лінія в нього отримала подвійне призначення – допомагати обороні силами двох центрхавів (Щекіч, Арріага) та бути носіями снарядів для центрфорварда (Салданья) трьома виконавцями з глибини (Тріфуновіч, Го, Калюлю). Альтернативні ігрові схеми (4-4-2 та 4-1-4-1) новий старий керманич "Партизана" досі використовував украй рідко. Популярні ж побудови з трьома центрбеками за майже сотню матчів у другий період із белградцями фахівець використав лише двічі.

Сезон 2024/25

У міжсезоння "Партизан" провів чотири контрольні поєдинки. Перший спаринг "чорно-білі" програли скромному словенському колективу "Браво" (1:2), а потім вирішили додати собі "прихильників" і поїхали в турне до братньої країни 404. Результати там виявилися полярними. Московське "Динамо" белградці переграли лише в серії пенальті (2:2), ЦСКА поступилися без шансів (0:3), а з "Локомотівом" розійшлися миром (1:1). Голами відзначилися Йовановіч, Ніколіч, Щекіч і Салданья.

Офіційний старт сезону видався для "Партизана" складним. Номінально виїзний матч Суперліги проти "Напредака" сербський гранд провів на домашній арені. "Могильники" володіли ініціативою, але чимало дозволили і середняку чемпіонату (8 ударів у рамку). Не надто допомогла белградцям і гра в більшості впродовж половини другого тайму. Лише в доданий арбітром час Салданья з кількох метрів проштовхнув м'яч за лінію.