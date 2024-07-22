"Динамо" – "Партизан". Экспресс-презентация первого соперника в Лиге чемпионов

Визитка

Год основания: 1945

Рейтинг УЕФА: 75-е место

Титулы: 11-кратный чемпион Югославии, 8-кратный чемпион Сербии и Черногории, 8-кратный чемпион Сербии, 6-кратный обладатель Кубка СФРЮ, 3-кратный обладатель Кубка Сербии и Черногории, 7-кратный обладатель Кубка Сербии

Наивысшее достижение в еврокубках: финалист Кубка чемпионов 1965/66

Прозвища: "черно-белые", "могильщики"

Домашний стадион: "Партизан" (вмещает 29 775 зрителей)

Главный тренер: Александар Станоевич

Капитан: Светозар Маркович

Во времена социалистической Югославии "Партизан" был одним из китов тамошнего футбола. Белградцы не только остались в истории второй по количеству трофеев командой после упорных соседей из "Црвены Звезды", но и делегировали немало исполнителей в сборную. Югославы с представителями "черно-белых" в составе дошли до финала ЧМ-1962 и дважды остановились в шаге от трофеев на чемпионатах Европы (1960, 1968).

Впрочем, еще в ту эпоху "Партизан" запомнился вспышками. Первые титулы команда завоевала в конце 40-х, последующие – в первой половине 60-х, затем – в конце 70-х, а на десерт – в середине 80-х. Тенденция сохранилась и во времена "малой Югославии", и в самостоятельном чемпионате Сербии. Хотя в 2008-2017 гг. "могильщики" завоевали 8 титулов в десяти сезонах. Впрочем, с тех пор чемпионом становилась только "Звезда".

На европейской арене "Партизан" звезд с неба не хватал. Правда, сезон 1965/66 действительно получился выдающимся для белградцев. На пути к финалу Кубка чемпионов "черно-белые" выбили целый ряд именитых клубов ("Нант", "Вердер", "Спарта", "Манчестер Юнайтед"), но одолеть настоящих королей турнира из мадридского "Реала" с Мигелем Муньосом во главе не смогли (1:2). В свою очередь в наше время "Партизан" лишь дважды выходил в группу Лиги чемпионов, где дважды финишировал последним.

История противостояний с "Динамо"

"Динамо" – "Партизан" – 3:0 (Кубок чемпионов 1976/77)

"Партизан" – "Динамо" – 0:2 (Кубок чемпионов 1976/77)

"Партизан" – "Динамо" – 2:3 (Лига Европы 2017/18)

"Динамо" – "Партизан" – 4:1 (Лига Европы 2017/18)

Впервые турнирные пути команд пересеклись в первом раунде Кубка европейских чемпионов 1976/77. Первый матч состоялся в Киеве, где команда Валерия Лобановского под занавес поединка оформила разгром. Забитыми мячами в составе киевлян отличились Онищенко, Трошкин и Блохин. На Балканах "динамовцы" отличились дважды – в дебюте встречи и в середине второй половины. Голы оформили Мунтян и Слободян.

Следующая встреча команд состоялась на групповом этапе Лиги Европы 2017/18. В Белграде "Динамо" после первого тайма "горело" 0:2 после мячей Ожеговича и Тавамбы. Но после перерыва "бело-синие" устроили камбэк с дублем Мораеса и голом Буяльского. В столице же Украины киевский гранд вообще разошелся и устроил белградцам разгром (4:1) с хет-триком Мораеса и голом Морозюка. Мяч престижа за "Партизан" забил Йевтович.

Команда

Этим летом "могильщики" на трансферном рынке вели себя скромно. На новичков белградцы потратили всего 2 млн евро с хвостиком. Самым дорогим подписанием "Партизана" стал центрбек Муякич из турецкого "Анкарагюджю" (895 тысяч), а самым экзотичным – опорник Арриага из МЛС (500 тысяч). Еще троих новичков отыскали в чемпионате Сербии. За вингера Ибрагима, фланговых защитников Лазаревича и Джурджевича вместе отдали еще 630 тысяч в евровалюте. Двух исполнителей "черно-белые" арендовали – левого защитника Юревича и малозабивного форварда Йовановича.

Главной кадровой потерей "Партизана" стал Баждар. За 20-летним нападающим с чеком на 1,5 млн евро пришла испанская "Сарагоса". Остальные футболисты покинули Белград бесплатно, но влиятельных на поле фигур среди них маловато. В частности, пятеро до сих пор не трудоустроились в других клубах. Можно упомянуть арендованного у донецкого "Шахтера" хавбека Кастильо. Он провел на Балканах год, но теперь "горняки" за 4 млн продали эквадорца в чемпионат Дании.

Хорошая новость для болельщиков "могильщиков" – сохранение Салданьи. Бразилец стал лучшим бомбардиром команды в предыдущем сезоне (18 мячей). Весной нападающего сватали на Альбион ("Селтик", "Эвертон"), а также в Португалию ("Спортинг"). Впрочем, воспитанник "Байи" остался в Белграде и уже принес "Партизану" победу в стартовом туре чемпионата против "Напредака" (1:0). Салданья выходит на острие атаки сербского гранда и способен изрядно потрепать нервы обороне "Динамо".

Тренер

В межсезонье руководство "Партизана" решило сменить главного тренера. Прошлый соревновательный год во главе "могильщиков" начал бывший хавбек "Шахтера" Игор Дуляй, а завершал экс-звезда команды Альберт Надь. Заменил его прекрасно знакомый местным фанатам Александр Станоевич, который в третий раз возглавил сербский гранд.

Самые теплые воспоминания о работе тренера, прежде всего, связаны с первым появлением на скамье белградцев. Он возглавил "Партизан" весной 2010-го и привел сербский гранд к двум чемпионским титулам, а также завоевал Кубок Сербии 2010/11. С таким солидным багажом Станоевич на целых 7 лет уехал в более состоятельные чемпионаты (Китай, Израиль, Греция, Саудовская Аравия), но новых вершин там не покорил и осенью 2020-го во второй раз появился во главе "черно-белых". Впрочем, в этот раз он лишь дважды финишировал позади извечных врагов из "Црвены Звезды".

Третье появление Станоевича во главе "Партизана" кажется попыткой повторить успех первого романа тренера с командой. Однако посредственное трансферное окно пока не добавляет оптимизма фанам. Лучшей иллюстрацией кадрового качества гранда стал тот факт, что на Евро-2024 в составе сборной Сербии не было ни одного представителя "могильщиков".

Станоевич принадлежит к поклонникам формации 4-2-3-1. Насыщенная средняя линия у него получила двойное предназначение – помогать обороне силами двух центрхавов (Щекич, Арриага) и быть подносчиками снарядов для центрфорварда (Салданья) тремя исполнителями из глубины (Трифунович, Го, Калюлю). Альтернативные игровые схемы (4-4-2 и 4-1-4-1) новый старый наставник "Партизана" до сих пор использовал крайне редко. Популярные же построения с тремя центрбеками за почти сотню матчей во второй период с белградцами специалист использовал только дважды.

Сезон 2024/25

В межсезонье "Партизан" провел четыре контрольных поединка. Первый спарринг "черно-белые" проиграли скромному словенскому коллективу "Браво" (1:2), а затем решили добавить себе "поклонников" и поехали в турне в братскую страну 404. Результаты там оказались полярными. Московское "Динамо" белградцы обыграли лишь в серии пенальти (2:2), ЦСКА уступили без шансов (0:3), а с "Локомотивом" разошлись миром (1:1). Голами отличились Йованович, Николич, Щекич и Салданья.

Официальный старт сезона оказался для "Партизана" сложным. Номинально выездной матч Суперлиги против Напредака сербский гранд провел на домашней арене. "Могильщики" владели инициативой, но немало позволили и середняку чемпионата (8 ударов в створ). Не очень помогла белградцам и игра в большинстве на протяжении половины второго тайма. Лишь в добавленное арбитром время Салданья с нескольких метров протолкнул мяч за линию.