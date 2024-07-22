UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" – "Партизан": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: "Біло-сині" розпочинають виступи в єврокубках сезону 2024/25 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів прийме белградський "Партизан" на польській землі.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Партизан" відбудеться 23 липня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

У цифровому мовленні T2 пряма трансляція поєдинку вітчизняного гранда буде доступна на телеканалі "2+2". Натомість в кабельних мережах і на онлайн-платформах матч можна буде переглянути на клубному каналі "Динамо TV". Також двобій покажуть на YouTube-каналі ФК "Динамо" Київ.

Переможець двоматчевого протистояння вийде в 3-й раунд кваліфікації. Якщо успіху досягне вітчизняний гранд, то буде несіяним на наступному етапі. Потенційними суперниками киян стали шотландський "Рейнджерс", празька "Славія", австрійський "Зальцбург" і французький "Лілль".

Шляхи "Динамо" та "Партизана" на європейській арені перетиналися двічі. У розіграші Кубка чемпіонів 1976/77 та на груповому етапі Ліги Європи 2017/18 кияни здобули чотири перемоги над белградцями в чотирьох поєдинках.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Партизана" перед протистоянням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоЛіга чемпіонів