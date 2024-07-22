"Динамо" – "Партизан": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч "Динамо" – "Партизан" відбудеться 23 липня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

У цифровому мовленні T2 пряма трансляція поєдинку вітчизняного гранда буде доступна на телеканалі "2+2". Натомість в кабельних мережах і на онлайн-платформах матч можна буде переглянути на клубному каналі "Динамо TV". Також двобій покажуть на YouTube-каналі ФК "Динамо" Київ.

Переможець двоматчевого протистояння вийде в 3-й раунд кваліфікації. Якщо успіху досягне вітчизняний гранд, то буде несіяним на наступному етапі. Потенційними суперниками киян стали шотландський "Рейнджерс", празька "Славія", австрійський "Зальцбург" і французький "Лілль".

Шляхи "Динамо" та "Партизана" на європейській арені перетиналися двічі. У розіграші Кубка чемпіонів 1976/77 та на груповому етапі Ліги Європи 2017/18 кияни здобули чотири перемоги над белградцями в чотирьох поєдинках.