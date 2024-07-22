ua en ru
Пн, 22 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" – "Партизан": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Люблін, Понеділок 22 липня 2024 10:58
UA EN RU
"Динамо" – "Партизан": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: "Біло-сині" розпочинають виступи в єврокубках сезону 2024/25 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів прийме белградський "Партизан" на польській землі.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Партизан" відбудеться 23 липня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

У цифровому мовленні T2 пряма трансляція поєдинку вітчизняного гранда буде доступна на телеканалі "2+2". Натомість в кабельних мережах і на онлайн-платформах матч можна буде переглянути на клубному каналі "Динамо TV". Також двобій покажуть на YouTube-каналі ФК "Динамо" Київ.

Переможець двоматчевого протистояння вийде в 3-й раунд кваліфікації. Якщо успіху досягне вітчизняний гранд, то буде несіяним на наступному етапі. Потенційними суперниками киян стали шотландський "Рейнджерс", празька "Славія", австрійський "Зальцбург" і французький "Лілль".

Шляхи "Динамо" та "Партизана" на європейській арені перетиналися двічі. У розіграші Кубка чемпіонів 1976/77 та на груповому етапі Ліги Європи 2017/18 кияни здобули чотири перемоги над белградцями в чотирьох поєдинках.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Партизана" перед протистоянням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Ліга чемпіонів
NEWS
"Укренерго" визначило час найбільших відключень світла на сьогодні
"Укренерго" визначило час найбільших відключень світла на сьогодні
DAILY
"Переговори", Трамп та кінець війни. До чого Зеленський готує Україну та який у нього план
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна "Переговори", Трамп та кінець війни. До чого Зеленський готує Україну та який у нього план