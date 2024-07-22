"Динамо" – "Партизан": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч "Динамо" – "Партизан" состоится 23 июля в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

В цифровом вещании T2 прямая трансляция поединка отечественного гранда будет доступна на телеканале "2+2". В свою очередь в кабельных сетях и на онлайн-платформах матч можно будет посмотреть на клубном канале "Динамо TV". Также поединок покажут на YouTube-канале ФК "Динамо" Киев.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 3-й раунд квалификации. Если успеха добьется отечественный гранд, то будет несеянным на следующем этапе. Потенциальными соперниками киевлян стали шотландский "Рейнджерс", пражская "Славия", австрийский "Зальцбург" и французский "Лилль".

Пути "Динамо" и "Партизана" на европейской арене пересекались дважды. В розыгрыше Кубка чемпионов 1976/77 и на групповом этапе Лиги Европы 2017/18 киевляне одержали четыре победы над белградцами в четырех поединках.