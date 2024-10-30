"Динамо" в овертаймі насилу дотиснуло "Ворсклу" та пробилося в 1/4 фіналу Кубка України

Україна, Кубок України, 1/8 фіналу

"Ворскла" – "Динамо" – 1:2 (додатковий час)

Голи: Ієде, 26 – Герреро, 31 (пенальті), Ванат, 100

Суперники розпочали матч на зустрічних курсах. Уже на 4-й хвилині Михайленко перевірив пильність Ісенка дальнім ударом. У відповідь Ковталюк головою пробив у руки Нещерету з меж штрафного, а згодом Скляр зі середньої дистанції відправив м'яч над воротами.

Надалі на певний час епіцентр подій змістився в центр поля. У такій ситуації виконавці обох команд покладалися на дальні удари, та особливої небезпеки вони не становили. А на 26-й хвилині "Ворскла" несподівано вийшла вперед – Ієде кинув Корнієнка в провим флангом, а той вирізав на дальню стійку, де Ієде переграв кіпера.

Щоправда, лідерство полтавців у рахунку було недовгим. Уже за кілька хвилин Скляр у власному штрафному збив Волошина – одинадцятиметровий. До позначки підійшов Герреро та впевнено пробив у лівий нижній кут воріт "біло-зелених".

Перед перервою панамець міг вивести "Динамо" вперед, але після перспективного прострілу того ж Волошина пробив у Хрипчука. Натомість на початку другої половини Ісенко потягнув удар Брагару в дальній кут після вривання в штрафний з лівого флангу. Ієде ж здалеку пробив далеко від рамки.

Новий спалах активності розпочався з 70-ї хвилини. Спершу Герреро підхопив м'яч після помилки Ісенка та знову влучив у Хрипчука. А згодом дві нагоди змарнували полтавці – Кане не переграв Нещерета з близької відстані, а Ієде з-за меж штрафного пробив повз стійку.

Довелося командам грати овертайм. Першою могла забивати "Ворскла" – в затяжній атаці полтавців воротар гостей дивом парирував постріл Ндукве впритул. Відповідь "Динамо" була переконливішою. Ісенко відбив перед собою удар Волошина з-за меж штрафного, а Ванат на добиванні відправив м'яч у сітку.

"Біло-зелені" спробували відігратися. Двічі на ударних позиціях опинився Нестеренко. У першому випадку в падінні не переграв Нещерета на ближній стійці, а в другому епізоді ввійшов у штрафний та пробив над поперечиною. Кияни відповіли напівмоментом Кабаєва, який з рикошетом ледь не пробив Ісенка. Зрештою, "Динамо" втримало переможний рахунок і завоювало путівку в наступний раунд змагань.