"Динамо" отримало першого суперника в єврокубках
Київське "Динамо" дізналося першого опонента в кваліфікації Ліги конференцій. Ним став "Аріс" із грецьких Салонік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
"Жовто-чорні" пройшли другий кваліфікаційний раунд третього за рангом єврокубка. Грецький середняк у двоматчевому протистоянні здолав "Арарат-Вірменію" (1:1, 1:0).
Перший поєдинок проти "Аріса" кияни зіграють 10 серпня на виїзді. Матч на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" розпочнеться о 20:00 за київським часом. Другий поєдинок зіграють на арені "Рапід-Джулешті" в Бухаресті 17 серпня (20:00).
Переможець протистояння вийде в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Там "Динамо" або "Аріс" будуть сіяними. Жеребкування цієї стадії призначили на 7 серпня, а двоматчеві протистояння відбудуться 24 серпня і 31 серпня.
Торік "Динамо" розпочало єврокубковий шлях із кваліфікації Ліги чемпіонів. Там кияни здолали "Фенербахче" та "Штурм", але поступилися "Бенфіці" в раунді плей-офф. На груповому ж етапі Ліги Європи "біло-сині" фінішували останніми в квартеті з тим же "Фенербахче", "Ренном" і АЕКом із Ларнаки.
До слова, напередодні "Ворскла" програла "Ділі" на виїзді та покинула єврокубки 2023/24.
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