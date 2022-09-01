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"Динамо" отпустило в "Зарю" списанного Луческу хавбека

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Четверг 01 сентября 2022 12:09
"Динамо" отпустило в "Зарю" списанного Луческу хавбека Фото: Денис Антюх не смог закрепиться в "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" продолжила комплектацию команды из футболистов, не закрепившихся в киевском "Динамо". К команде присоединился полузащитник Денис Антюх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний хавбек стал полноценным исполнителем "Зари". В новой команде он выбрал для выступлений 7-й номер.

Антюх заключил с луганчанами контракт на три года. "Заря" отдала за новичка ориентировочно 200 тысяч евро. В составе "Динамо" Антюх провел год, но пробиться в основу "бело-синих" так и не сумел.

Воспитанник ахтырского "Нефтяника" за это время провел за "Динамо" всего 4 матча, в которых не отметился результативными действиями. Имя себе Антюх сделал в ковалевском "Колосе". Там полузащитник провел два сезона с перерывом на непродолжительную аренду в "Балканах".

Этим летом по маршруту "Динамо" - "Заря" проследовал ряд футболистов. Из состава "бело-синих" наставник луганцев Патрик ван Леувен переманил хавбеков Бражко и Михайленко (оба – аренда), а также защитника Вантуха и нападающего Русина.

К слову, накануне "Динамо" оформило переход Кабаева из луганской "Зари".

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