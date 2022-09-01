"Динамо" відпустило в "Зорю" списаного Луческу хавбека

Луганська "Зоря" продовжила комплектацію команди з футболістів, які не закріпилися в київському "Динамо". До команди приєднався півзахисник Денис Антюх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

25-річний хавбек став повноцінним виконавцем "Зорі". У новій команді він обрав собі для виступів 7-й номер.

Антюх уклав із луганцями контракт на три роки. "Зоря" віддала за новачка орієнтовно 200 тисяч євро. У складі "Динамо" Антюх провів рік, але пробитися до основи "біло-синіх" так і не зумів.

Вихованець охтирського "Нафтовика" за цей час провів за "Динамо" всього 4 матчі, в яких не відзначився результативними діями. Ім'я собі Антюх зробив у ковалівському "Колосі". Там півзахисник провів два сезони з перервою на нетривалу оренду в "Балканах".

Цього літа за маршрутом "Динамо" – "Зоря" пройшла низка футболістів. Із лав "біло-синіх" керманич луганців Патрік ван Леувен переманив хавбеків Бражка та Михайленка (обидва – оренда), а також оборонця Вантуха та нападника Русина.