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"Динамо" отпустило чемпиона мира U-20 в чемпионат Польши

Фото: Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в Польше (lechpoznan.pl)
Автор: Антон Федорцив

Познаньский "Лех" объявил о переходе вингера киевского "Динамо" и сборной Грузии Георгия Цитаишвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний воспитанник "Динамо" вернулся в польскую Экстраклясу. Украинский грузин уже провел в тамошнем чемпионате вторую половину сезона 2021/22.

"Лех" арендовал Цитаишвили на один сезон. Летом следующего года он должен возобновить выступления за украинский гранд, контракт с которым действует до середины 2025 года. В составе "Леха" грузин будет выступать под 14-м номером.

В прошлом сезоне Георгий Цитаишвили начинал в составе "Черноморца" (15 матчей, 1 гол во всех турнирах), а завершил кампанию в цветах краковской "Вислы" (7 поединков, 1 мяч, 2 ассиста). Со сборной Украины U-20 он стал чемпионом мира-2019, но на взрослом уровне решил защищать честь Грузии.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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