"Динамо" отправилось в Астану на матч Лиги Европы

Фото:динамовцы отправились в Астану (facebook.com/fcdynamoua)

В составе динамовской делегации - 21 футболист

Делегация киевского "Динамо" вылетела в Казахстан на матч 5 тура группы К Лиги Европы против "Астаны". Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Динамівці вирушили до Астани pic.twitter.com/uyIxyyrF7S — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 27, 2018

Тренерский штаб Александра Хацкевича взял на выездную игру 21 футболиста:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько

Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Миккель Дуелунд, Евгений Смирный

Нападающий: Назарий Русин

Отметим, что в Киеве остались защитник Иосиф Пиварич и полузащитник Виталий Буяльский, получивший повреждение в последнем матче чемпионата против "Александрии". Продолжает восстанавливаться после травмы нападающий Артем Беседин.