"Динамо" отправилось в Астану на матч Лиги Европы

В составе динамовской делегации - 21 футболист
Делегация киевского "Динамо" вылетела в Казахстан на матч 5 тура группы К Лиги Европы против "Астаны". Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".
Динамівці вирушили до Астани pic.twitter.com/uyIxyyrF7S— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 27, 2018
Тренерский штаб Александра Хацкевича взял на выездную игру 21 футболиста:
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько
Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Миккель Дуелунд, Евгений Смирный
Нападающий: Назарий Русин
Вирушаємо до столиці Казахстану на матч 5-го туру Ліги Європи #АстанаДинамо у такому складі#FCDK #UEL #AstanaDynamo pic.twitter.com/VD7WvhZi41— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 27, 2018
Отметим, что в Киеве остались защитник Иосиф Пиварич и полузащитник Виталий Буяльский, получивший повреждение в последнем матче чемпионата против "Александрии". Продолжает восстанавливаться после травмы нападающий Артем Беседин.