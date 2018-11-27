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"Динамо" отправилось в Астану на матч Лиги Европы

Новости » Спорт    27.11.2018 - 16:59
"Динамо" отправилось в Астану на матч Лиги Европы
Фото:динамовцы отправились в Астану (facebook.com/fcdynamoua)

В составе динамовской делегации - 21 футболист

Делегация киевского "Динамо" вылетела в Казахстан на матч 5 тура группы К Лиги Европы против "Астаны". Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Тренерский штаб Александра Хацкевича взял на выездную игру 21 футболиста:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько

Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Миккель Дуелунд, Евгений Смирный

Нападающий: Назарий Русин

Отметим, что в Киеве остались защитник Иосиф Пиварич и полузащитник Виталий Буяльский, получивший повреждение в последнем матче чемпионата против "Александрии". Продолжает восстанавливаться после травмы нападающий Артем Беседин.

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