"Динамо" вирушило в Астану на матч Ліги Європи

У складі динамівської делегації - 21 футболіст
Делегація київського "Динамо" вилетіла в Казахстан на матч 5 туру групи К Ліги Європи проти "Астани". Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Динамівці вирушили до Астани pic.twitter.com/uyIxyyrF7S— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 27, 2018
Тренерський штаб Олександра Хацкевича взяв на виїзну гру 21 футболіста:
Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько
Захисники: Микола Морозюк, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд, Євген Смирний
Нападник: Назарій Русин
Вирушаємо до столиці Казахстану на матч 5-го туру Ліги Європи #АстанаДинамо у такому складі#FCDK #UEL #AstanaDynamo pic.twitter.com/VD7WvhZi41— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 27, 2018
Зазначимо, що в Києві залишилися захисник Йосип Піварич та півзахисник Віталій Буяльський, який отримав пошкодження в останньому матчі чемпіонату проти "Олександрії". Продовжує відновлюватися після травми нападник Артем Бєсєдін.