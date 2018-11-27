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"Динамо" вирушило в Астану на матч Ліги Європи

Новини » Спорт    27.11.2018 - 16:59
"Динамо" вирушило в Астану на матч Ліги Європи
Фото: динамівці вирушили до Астани (facebook.com/fcdynamoua)

У складі динамівської делегації - 21 футболіст

Делегація київського "Динамо" вилетіла в Казахстан на матч 5 туру групи К Ліги Європи проти "Астани". Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Тренерський штаб Олександра Хацкевича взяв на виїзну гру 21 футболіста:

Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько

Захисники: Микола Морозюк, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд, Євген Смирний

Нападник: Назарій Русин

Зазначимо, що в Києві залишилися захисник Йосип Піварич та півзахисник Віталій Буяльський, який отримав пошкодження в останньому матчі чемпіонату проти "Олександрії". Продовжує відновлюватися після травми нападник Артем Бєсєдін.

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