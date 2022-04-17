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"Динамо" отказалось отпускать игроков в сборную Украины: в сети появился документ

Фото: "Динамо" перед матчем против "Легии" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Руководство киевского "Динамо" решило не отпускать игроков первой команды в сборную Украины в конце апреля. Тренерский штаб "сине-желтых" запланировал тренировочный сбор перед матчем против Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KDK.

Чемпион Украины направил официальное письмо в УАФ с отказом отпустить игроков в ряды национальной команды. Причина – товарищеские матчи в мае против ряда клубов в рамках благотворительного турне. В руководстве "Динамо" считают, что исполнители получат достаточно игровой практики для удачных выступлений в сборной.

"Киевский клуб готов отпустить своих игроков только 23 мая. Но, по пока еще не подтвержденной информации, в сборной сейчас экстренно ищут возможности отказаться от "динамовцев" вообще из-за такой позиции", – говорится в сообщении.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ранее поделился планами национальной команды по подготовке перед матчем плей-офф квалификации к ЧМ-2022 против Шотландии. Тренировочный сбор "сине-желтых" должен был начаться 28 апреля.

Напомним, что волейбольная сборная Украины примет участие в ЧМ-2022 вместо дисквалифицированной России.

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