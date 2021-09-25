"Динамо" обыграло "Рух" и вернулось на вершину УПЛ

После победы "Шахтера", который сегодня ранее разобрался с "Вересом" (4:1), киевлянам необходима была победа. До поединка клубы имели одинаковое количество очков - по 22. "Динамо" надолго откладывать дело не стало и судьбу встречи решило уже в первой половине.

Сперва на 29-й минуте с пенальти забил Виктор Цыганков, а, как оказалось, финальную точку во встрече поставил Денис Гармаш на 38-й минуте. Во втором тайме команды голов не забивали.

В итоге победа позволила киевлянам набрать 25 баллов и остаться единоличным лидером турнирной таблицы.