"Динамо" обіграло "Ренн" і наблизилось до виходу в плей-офф ЛЄ

Команда Хацкевича зрівнялася з "Астаною" в турнірній таблиці

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над французьким "Ренном" в 4 турі групового етапу Ліги Європи. Матч на київському НСК "Олімпійський завершився з рахунком 3:1.

Відкрив рахунок в матчі Беньямін Вербич вже на 13 хвилині, відправивши головою м'яч у ворота "Ренна". Віталій Миколенко після подачі зі штрафного подвоїв рахунок на 68 хвилині. До розгрому справу довів Микола Шапаренко за кілька хвилин. "Ренн" зумів відіграти лише один м'яч.

Перемога "Астани" в паралельному матчі з "Яблонцем", фактично гарантувала киянам вихід з групи.

Турнірне становище команд в групі K після 4 турів: 1. "Динамо" (8 очок); 2. "Астана" (8); 3. "Ренн" (3); 4. "Яблуниця" (2).

У наступному турі "Астані" і "Динамо" потрібно буде зіграти внічию, щоб разом за тур до закінчення групового турніру вийти в плей-офф. "Ренн" паралельно зіграє з "Яблунці" в Чехії. Обидва матчі відбудуться 29 листопада.