"Динамо" обрало домашній стадіон на кваліфікацію єврокубків

"Арена Люблін" стала домівкою віце-чемпіона України як мінімум на кваліфікацію європейських турнірів у сезоні 2024/25. Після повномасштабного вторгнення РФ до України "біло-сині" проводили домашні матчі в Лодзі, Кракові та Бухаресті.

"Динамо" розпочне виступи в Лізі чемпіонів із 2-го кваліфікаційного раунду. Там суперником столичного гранда буде белградський "Партизан". Домашній матч проти віце-чемпіона Сербії кияни проведуть у Любліні 23 липня або 24 липня.

"Динамо" ділитиме "Арену Люблін" із місцевим "Мотором". Люблінці виступають в польській Екстраклясі. Перший поєдинок нового сезону господарі стадіону зіграють 21 липня проти "Ракува".

Що відомо про "Арену Люблін"

Збудована у 2011-2014 рр. на місці колишнього цукрового заводу за 136 млн польських злотих. Стадіон спроектували іспанські фахівці з Estudio Lamela.

Належить муніципалітету, а головним оператором став "Мотор". У 2015-2016 рр. тут матчі проводила ще й місцева "Люблінянка", а в 2016-2017 рр. тимчасово виступав "Гурнік" із Лєчни. Стадіон приймав поєдинки ЧС-2019 серед 20-річних, на якому тріумфувала збірна України.

"Арена Люблін" може прийняти 15243 глядачів. Рекорд відвідуваності встановили в зустрічі Кубка Польщі між "Мотором" і варшавською "Легією" у листопаді 2021 року (14914 вболівальників).