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"Динамо" назвало спарринг-партнеров на зимних сборах: список соперников

Киев, Понедельник 08 января 2024 16:59
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"Динамо" назвало спарринг-партнеров на зимних сборах: список соперников Фото: "Бело-синие" ушли на зимнюю паузу с 5-го места в УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" определилось с перечнем соперников во время подготовки ко второй части сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

В скором времени "бело-синие" выйдут из отпуска. Сначала подопечные Александра Шовковского будут готовиться к весенней части чемпионата Украины на тренировочной базе под Киевом.

Затем "Динамо" поедет на сборы в Турцию. Там столичный гранд будет ждать минимум 8 спаррингов. Все соперники киевлян – иностранные коллективы, в том числе гранды соседних государств. Первый контрольный поединок команда Шовковского проведет 26 января против косовского "Балкани".

Список спаррингов "бело-синих" в январе-феврале 2024 года:

  • "Динамо" – "Балкани", 26 января
  • "Динамо" – "Легия", 29 января
  • "Динамо" – "Пахтакор", 30 января
  • "Динамо" – "Левски", 2 февраля
  • "Динамо" – "Лиепая", 8 февраля
  • "Динамо" – "Шкендия", 9 февраля
  • "Динамо" – РФШ, 12 февраля
  • "Динамо" – "Шериф", 17 февраля

&quot;Динамо&quot; назвало спарринг-партнеров на зимних сборах: список соперников


Первая часть сезона для "Динамо" сложилась неудачно. Киевляне вылетели из еврокубков на стадии плей-офф квалификации Лиги конференций, уступив стамбульскому "Бешикташу" (2:3, 0:1). В чемпионате же Украины "бело-синие" проиграла четыре из 14-ти матчей и занимают 5-е место в Премьер-лиге.

К слову, ранее Шовковский стал полноценным наставником "Динамо" без приставки и. о. главного тренера.

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