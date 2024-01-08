"Динамо" назвало спарринг-партнеров на зимних сборах: список соперников

Киевское "Динамо" определилось с перечнем соперников во время подготовки ко второй части сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

В скором времени "бело-синие" выйдут из отпуска. Сначала подопечные Александра Шовковского будут готовиться к весенней части чемпионата Украины на тренировочной базе под Киевом.

Затем "Динамо" поедет на сборы в Турцию. Там столичный гранд будет ждать минимум 8 спаррингов. Все соперники киевлян – иностранные коллективы, в том числе гранды соседних государств. Первый контрольный поединок команда Шовковского проведет 26 января против косовского "Балкани".

Список спаррингов "бело-синих" в январе-феврале 2024 года:

"Динамо" – "Балкани", 26 января

"Динамо" – "Легия", 29 января

"Динамо" – "Пахтакор", 30 января

"Динамо" – "Левски", 2 февраля

"Динамо" – "Лиепая", 8 февраля

"Динамо" – "Шкендия", 9 февраля

"Динамо" – РФШ, 12 февраля

"Динамо" – "Шериф", 17 февраля



Первая часть сезона для "Динамо" сложилась неудачно. Киевляне вылетели из еврокубков на стадии плей-офф квалификации Лиги конференций, уступив стамбульскому "Бешикташу" (2:3, 0:1). В чемпионате же Украины "бело-синие" проиграла четыре из 14-ти матчей и занимают 5-е место в Премьер-лиге.