В "Динамо" назвали наступлением на свободу слова решение УАФ по Суркису

Фото: логотип "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) осудил резолютивную часть решения Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола, которым на президента клуба Игоря Суркиса был наложен штраф в размере 50 тысяч грн.

Об этом говорится на сайте "Динамо".

Как отмечается в сообщении, это решение было вынесено в деле по высказываниям Игоря Суркиса во время интервью, обнародованного в августе 2020 года, в частности относительно его оценочных суждений по поводу личности первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко и его роли в назначении арбитров на матчи Чемпионата Украины.

Футбольный клуб "Динамо" не соглашается с таким решением, считает его безосновательным и необоснованным.

"Учитывая тот факт, что во всем демократическом и цивилизованном мире является недопустимым ограничение свободы слова и привлечения лиц к ответственности за оценочные суждения, в ближайшие дни ФК "Динамо" обратится в КДК УАФ с требованием предоставить полный текст данного решения с мотивировочной частью", - говорится на сайте.

После этого, добавляют в клубе, проанализировав доводы, которыми руководствовался КДК при вынесении этого решения, "Динамо" направит апелляционную жалобу в Апелляционный комитет УАФ.

Напомним, ранее Игорь Суркис осудил телеканал "Футбол" за распространение неправдивой информации о деятельности клуба и заявил, что "со всеми, кто будет писать о "Динамо" неправдивые истории, мы общаться не будем".