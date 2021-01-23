В "Динамо" назвали наступом на свободу слова рішення УАФ по Суркісу

Фото: логотип "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) засудив резолютивну частину рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу, яким на президента клубу Ігоря Суркіса було накладено штраф у розмірі 50 тисяч грн.

Про це йдеться на сайті "Динамо".

Як зазначається у повідомлення, це рішення було винесене у справі щодо висловлювань Ігоря Суркіса під час інтерв‘ю, оприлюдненого у серпні 2020 року, зокрема щодо його оціночних суджень з приводу особи першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка та його ролі в призначенні арбітрів на матчі Чемпіонату України.

Футбольний клуб "Динамо" не погоджується з таким рішенням, вважає його безпідставним та необґрунтованим.

"Враховуючи той факт, що в усьому демократичному та цивілізованому світі є неприпустимим обмеження свободи слова та притягнення осіб до відповідальності за оціночні судження, найближчими днями ФК "Динамо" звернеться до КДК УАФ з вимогою надати повний текст даного рішення з мотивувальною частиною", - говориться на сайті.

Після цього, додають в клубі, проаналізувавши аргументи, якими керувався КДК при винесенні цього рішення, "Динамо" спрямує апеляційну скаргу до Апеляційного комітету УАФ.

Нагадамо, раніше Ігор Суркіс засудив телеканал "Футбол" за поширення неправдивої інформації про діяльність клубу й заявив, що "з усіма, хто буде писати про "Динамо" неправдиві історії, ми спілкуватися не будемо".