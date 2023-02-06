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"Динамо" мінімально переграло "Шкендію" у спарингу на зборах

Автор: Антон Федорців

Третьою поспіль перемогою на турецькій землі завершився для київського "Динамо" контрольний матч проти "Шкендії" з Північної Македонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Динамо" – "Шкендія" – 1:0

Гол: Лонвейк, 45

Вітчизняний гранд міг відкрити рахунок у дебюті. Андрієвський подав стандарт із лівого флангу, а Гармаш у центрі штрафного майданчика пробив у дотик. Кіпер македонців зіграв на рівні та ліквідував небезпеку.

Наступний напівмомент виник на 30-й хвилині. Цього разу забивати могла "Шкендія". Однак, постріл Рамадані після флангового прострілу перевірив на міцність дальню стійку.

А перед перервою "біло-сині" повели в рахунку. Гол завдяки активному пресингу організували Гармаш і Лонвейк. Українець перехопив необачну передачу воротаря і віддав нідерландцю, а той із лінії карної зони технічно поклав м'яч у кут воріт "Шкендії".

На старті другої половини македонці змарнували дві нагоди забити. Удар Хасані з непередбачуваним відскоком Нещерет парирував ногою. Натомість ще один випад опонента голкіпер "Динамо" перевів над поперечиною.

Попереду ж столичний колектив особливим завзяттям не відзначився. Проте, зумів втримати переможний рахунок. Після звитяг на "Унірею" і "Вейле" підопічні Мірчі Луческу виграли втретє поспіль.

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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