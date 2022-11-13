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"Динамо" в меншості не змогло переграти "Колос" у Києві

Фото: Віталій Буяльський (крайній ліворуч) цього разу не забив (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Нульовою нічиєю завершилася зустріч київського "Динамо" та ковалівського "Колоса" в 14-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Динамо" – "Колос" – 0:0

Вилучення: Попов, 68 (Д, друга жовта картка)

Активніше матч розпочали "біло-сині". Господарі намагалися будувати атаки, а при кожній втраті м'яча миттєво вступали в жорсткий відбір. Проте, особливих дивідендів в атаці цей підхід не дав.

Перший напівмомент киян створили на 17-й хвилині. Це Циганков намагався поцілити в дев'ятку зі штрафного, але Волинець перевів м'яч на кутовий. А згодом голкіпер "Колоса" впіймав сферу після пострілу вінгера "Динамо" низом із-за меж карної зони.

Маючи труднощі з подоланням ешелованої оборони, поступово "біло-сині" перейшли на удари з дистанції. Та кільком пострілам Сидорчука, Шепелєва та інших бракувало влучності. Не став сюрпризом для Волинця і удар головою Вівчаренка після навісу Караваєва.

Друга ж половина стартувала з випаду "Колоса". У штрафному киян із м'ячем несподівано опинився Безбородько, але форвард ковалівців надто затягнув із ударом. Зрештою, оборонці "Динамо" зуміли ліквідувати небезпеку.

Господарі забрали м'яч під контроль, але їхнім атакам знову щоразу чогось бракувало. Натомість "хлібороби" на 61-й хвилині організували перший (!) удар у площину воріт "Динамо". Щоправда, Бущан ззовні легко відбив постріл Оріховського.

Ключовий епізод стався на 68-й хвилині. Попов перед власним штрафним грубо зніс Мякушка, побачив перед собою другий "гірчичник" і залишив киян удесятьох. Хоч "динамівці" й намагалися дотиснути "Колос", але кадровий дефіцит відчувався.

Фактично господарі мали дві нагоди, щоб вирвати перемогу. Перший момент не використав Лонвейк – нідерландець отримав передачу від Гармаша, але з лінії воротарського майданчика не поцілив у ворота. Пізніше Сидорчук технічно пробив під стійку з лінії штрафного, але Волинець врятував для гостей нічию.

Чергова втрата очок не дозволила "Динамо" скоротити відрив від четвірки лідерів. Столичний гранд залишився на 5-й сходинці УПЛ, маючи в активі 20 очок. Відставання від "Олександрії" та "Зорі" склало 3 пункти, від "Шахтаря" – 7.

До слова, раніше "Дніпро-1" зіграв унічию з "Ворсклою" на Закарпатті.

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